Con 4 palabras, Messi anunció el lema de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Descubre el lema de cuatro palabras que anunció Lionel Messi para guiar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

¡Uf! Respiro de alivio… La Selección Argentina terminó el último partido amistoso antes del Mundial 2026 sin ningún lesionado y esa no fue la única buena noticia. Messi volvió a jugar tras su última lesión, marcó gol y anunció el lema de la ‘Albiceleste’ para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

De todo y para todos… Desde aquel 25 de mayo cuando tuvo que salir en el partido entre Inter Miami y Phialdelphia Union porque sintió una molestia el musculo isquiotibial de la pierna izquierda, Lionel Messi no jugaba. Aquella sobrecarga asociada a una fatiga muscular ya es cuestión del pasado y el Mundial 2026 aparece en el horizonete.

Messi entró al minuto 25 del segundo tiempo ante Islandia y en la primera pelota que tocó le filtró un pase a Lauro Martínez que terminó en falta penal contra el delantero. El ’10’ cambió el cobro por gol, jugó 20 minutos, terminó con 7.7 puntos de calificación, según el portal ‘Sofa Score’, y anunció el lema de Argentina para el próximo Mundial.

Messi anunció el lema de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Messi en Argentina vs. Islandia. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria 3-0 ante Islandia en el último partido amistoso antes del inicio del Mundial 2026, Messi publicó cinco fotos del encuentro con un mensaje que empezó con un “vamos” y terminó con las cuatro palabras que serán el lema de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo: “Más juntos que nunca”.

El lema de Messi para el Mundial. (Foto: Instagram / @leomessi)

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Messi respondió si ya no tiene miedo por la última molestia que lo sacó de las canchas

En vísperas de saber si será titular en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 ARG, Lionel Messi dio un parte de tranquilidad al afirmar que “tenía ganas de jugar para sacarme ese miedo porque por ahí en los entrenamientos pensaba cuando viene la jugada, cuando viene la pelota. El partido hace que no pienses, que juegue natural. Las reacciones y los movimientos son diferentes y queda una semana para seguir trabajando, llegar bien. Gracias a Dios, me sentí bien“.

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