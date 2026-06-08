Mientras Luis Fernando Muriel gana 1.5 millones en Junior, el salario de Alfredo Morelos en Nacional

Descubre la diferencia entre los 1.5 millones que gana Luis Fernando Muriel en Junior y el salario de Alfredo Morelos en Nacional.

La Liga Colombiana I-2026 llega a su fin con la final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, así que no hubo un mejor un momento para comparar los salarios de los goleadores Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos. ¿Quién gana más?

Muriel fue la gran figura de la final de ida con dos goles para que Junior aplicara la fórmula de la triple ‘G’: ganar, gustar y golear. La gran actuación en la victoria 3-0 sigue justificando que Junior lo haya firmado con un contrato por dos años y 3 millones de dólares.

Alfredo Morelos se fue sin marcar en el partido de ida, pero eso no quiere decir que el primer semestre del 2026 en el fútbol de Colombia haya sido malo. Todo lo contrario, el delantero lleva once goles, está a dos de Luis Fernando Muriel en la tabla de goleadores, y es la carta de Atlético Nacional para la épica remontada.

Luis F. Muriel tiene un salario inferior al de Alfredo Morelos por esta diferencia

Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos en la Liga Colombiana. (Foto: Vizzor Image)

Según reveló el portal ‘Diario Deportes’, Muriel tiene un salario en Junior de Barranquilla de 1.5 millones de dólares. Esto quiere decir que gana 700.000 dólares menos de lo que cobra Alfredo Morelos en Atlético Nacional, ya que al delantero le reportan un sueldo anual de 2.2 millones, de acuerdo a los portales ‘El Futbolero’ y ‘360 Radio’.

¿Quién vale más en el mercado, Alfredo Morelos y Luis Fernando Muriel?

Aquí el ganador vuelve a hacer el delantero de Nacional. Mientras Luis Fernando Muriel está avaluado en 700.000 euros, según el portal ‘Transfermarkt’, el valor que este mismo sitio le da Alfredo Morelos es de 2 millones de euros. La diferencia es de 1.3 millones de euros.

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