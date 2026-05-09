Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario que Newcastle le podría pagar a Luis Suárez

El Newcastle va por el fichaje de Luis Suárez y el colombiano podría tener un mejor salario en la Premier League, aunque lejos de lo que gana Luis Díaz.

En las últimas horas se reveló que Luis Suárez entró en planes del Newcastle para un posible movimiento de mercado después del Mundial 2026. El jugador colombiano podría mudarse a la Premier League y mejorar significativamente su salario.

En la actualidad, de acuerdo a la información de Capology, el sueldo de Luis Suárez en Sporting de Lisboa es de 3 millones por temporada. Sin embargo, el colombiano pasará a ganar una importante fortuna si ficha por uno de los equipos más ricos del mundo en la Premier.

¿Cuál sería el sueldo de Luis Suárez en Newcastle?

Como jugador de Newcastle, Luis Suárez podría pasar a ganar un sueldo cercano a los 8 o 9 millones. Que es, por ejemplo, lo que Newcastle le paga Woltemade y Wissa, donde delantero que apenas fichó en el mercado anterior para suplir la salida de Isak.

Luis Suárez titular en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Con este nuevo salario que tendría Luis Suárez en cualquier otro equipo, porque también sonó para Arsenal, el delantero aún se quedaría lejos de lo que gana Luis Díaz en Bayern Múnich. El máximo referente de la Selección Colombia tiene un salario cercano a los 14 millones.

Los números de Luis Suárez en esta temporada

En toda la temporada con el Sporting, Luis Suárez ha marcado un total de 35 goles en 50 partidos. Es uno de los goleadores de toda Europa y con esos números en otra Liga fuera ‘Bota de Oro’. En Colombia tiene contrato hasta finales de 2030.

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