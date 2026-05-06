El colombiano Luis Díaz se quedó a puertas de la final de la UEFA Champions League pero aún tiene algunas chances de ganar el Balón de Oro.

El Bayern Múnich quedó eliminado en semifinales de la UEFA Champions League y con esto Luis Díaz no sumará la ‘Orejona’ este año. Aún así, el extremo colombiano está en el ranking para ganar el Balón de Oro.

Tras la eliminación, Luis Díaz se queda en el 5to lugar del ranking del galardón, por debajo de jugadores como sus compañeros Harry Kane y Michael Olise. En el caso del delantero inglés, está en la cima del ranking.

Los otros dos jugadores que están por encima del colombiano son Lamine Yamal del FC Barcelona y Kylian Mbappé del Real Madrid, en el caso del francés es casi imposible que lo gane tomando en cuenta que se va sin títulos; el español por su parte se embolsó la Liga y Supercopa de España.

Para mala suerte de Luis Díaz, el francés Ousmane Dembelé sigue en carrera y además de los títulos domésticos, se perfila para ganar una segunda Champions consecutiva.

En el caso de que el extremo del PSG gane otra vez el trofeo europeo, es máximo favorito para ganar otro Balón de Oro. Desde la época de Cristiano Ronaldo y Messi que no había alguien que repetía galardón.

El contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz tiene contrato hasta 2029 con Bayern Múnich, el jugador colombiano tiene varias cláusulas de premios que le permitirían sumar algunos miles por estos campeonatos y por aquellos goles que logre convertir en determinados momentos.

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En resumen