Toda Colombia consternada: Luis Díaz deja una emotiva reacción tras ser eliminado de la Champions League

Este miércoles 6 de mayo de 2026 miles de corazones colombianos se rompieron después de que Bayern Múnich no pudiera con PSG y quedara eliminado con Luis Díaz de la Champions League. El extremo colombiano hizo un gran partido, pero eso no alcanzó para eliminar a los vigentes campeones.

Luis Díaz quedó muy tocado con el pitazo final y dejó una imagen que puso muy triste a todos. El futbolista solo se quedó en cuclillas y con un rostro que lo decía todo. El extremo estuvo al borde de las lágrimas y con la mirada perdida mientras algunos rivales celebraban.

Fue una gran Champions League de Luis Díaz, una que lo tuvo hasta en la discusión por el Balón de Oro, pero que no pudo concretarse con el campeonato. El extremo colombiano venía de ser figura ante Real Madrid en cuartos y marcando un golazo en la ida de las semis.

Con esta eliminación, Bayern también pierde la gran chance de ganar otro triplete. El club ya era campeón de la Bundesliga y estaba en la final de la Copa de Alemania; ahora solo se tendrá que conformar con un doblete a nivel local y esperar al siguiente año.

¡ARRIBA LUCHO, HABRÁ REVANCHA! La triste de Luis Díaz, tras quedar en las puertas de la final de la #Champions.



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PSG nuevamente vuelve a “amargar” a Luis Díaz, puesto que, el extremo también se quedó eliminado en los 8vos de final de la edición anterior ante este rival, en ese momento era vistiendo los colores de Liverpool, y fue una serie donde eran muy superiores.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

La temporada de Luis Díaz es brillante, pese a esta eliminación. El colombiano ha jugado un total de 48 partidos entre todas las competencias, ha marcado 26 goles y ha dado 21 asistencias. Lleva en cancha ya más de 3.000 minutos jugados y es apenas su primer año.

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