Atlético Nacional sigue líder claro en la Liga BetPlay pero en juego han sido muchos los partidos con críticas importantes. El ‘Verdolaga’ analiza refuerzos y también salidas para el segundo torneo corto.

David Ospina, Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata y Marlos Moreno se irían de Atlético Nacional están cerca de dejar el gigante de Colombia. Según contó el periodista Javier Hernández Bonett, las salidas son concluidas luego de un análisis de rendimiento, costo y edad.

A esta lista se le podrían sumar Andrés Román, Simón García y Juan Bauzá, los tres tendrán su futuro en análisis y mucho tendrá que ver también las opiniones del entrenador Diego Arias.

Lo curioso es que el DT sonó para ser reemplazado por largo tramo del primer semestre, especialmente tras las dos derrotas por goleada de Millonarios tanto en Liga como en Copa Sudamericana.

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

Otros nombres que suenan como entrenadores de Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene en carpeta otros nombres como Reinaldo Rueda, Hernán Crespo, Alexander Medina, sin embargo los rumores de un cambio de entrenador por ahora son extraoficiales.

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Diego Arias podría salir de Atl. Nacional.

En resumen