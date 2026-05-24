Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro luego del partido de Barcelona

Se jugaron ya las primeras 15 jornadas de la LigaPro y hay cambios en la tabla de posiciones tras partidos de Barcelona y Emelec.

Barcelona SC cerró la fecha 15 de la LigaPro con su visita al Delfín SC de Manta, y tras la victoria cambios en la tabla de posiciones. Independiente del Valle perdió y solo un club aprovechó la derrota.

U. Católica se hizo fuerte en Machala y recortó puntos para afianzarse en el 2do puesto con 26 puntos, mientras que Liga de Quito empató en Cuenca y quedó rezagado con 24 unidades, los mismos que el Deportivo Cuenca.

Emelec ganó ante Macará y respiró en la tabla, saliendo de la liguilla de descenso por primera vez en muchas fechas. Barcelona ganó a Delfín y también escala en la tabla hasta los 26 puntos.

En la parte baja, Leones del Norte, Manta, Muchus Runa, Libertad y Técnico Universitario siguen con Delfín en la liguilla de no descenso.

Así se jugará la siguiente fecha de la LigaPro

La fecha 16 de la LigaPro se reanudará luego de la para del Mundial 2026 con los siguientes partidos

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En resumen