Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro luego del partido de Barcelona

Barcelona SC cerró la fecha 15 de la LigaPro con su visita al Delfín SC de Manta, y tras la victoria cambios en la tabla de posiciones. Independiente del Valle perdió y solo un club aprovechó la derrota.
U. Católica se hizo fuerte en Machala y recortó puntos para afianzarse en el 2do puesto con 26 puntos, mientras que Liga de Quito empató en Cuenca y quedó rezagado con 24 unidades, los mismos que el Deportivo Cuenca.
Emelec ganó ante Macará y respiró en la tabla, saliendo de la liguilla de descenso por primera vez en muchas fechas. Barcelona ganó a Delfín y también escala en la tabla hasta los 26 puntos.
En la parte baja, Leones del Norte, Manta, Muchus Runa, Libertad y Técnico Universitario siguen con Delfín en la liguilla de no descenso.
Así se jugará la siguiente fecha de la LigaPro
La fecha 16 de la LigaPro se reanudará luego de la para del Mundial 2026 con los siguientes partidos
En resumen
- 24 unidades alcanzó Barcelona SC tras empatar con Delfín SC por la fecha 15.
- 26 puntos mantienen a U. Católica afianzado en el segundo puesto de la LigaPro.
- Emelec le ganó a Macará y logró salir de la liguilla de descenso.