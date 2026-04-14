El sorpresivo premio económico que ganó la Selección Colombia por clasificar al Mundial sub 17

La Selección Colombia logró el gran objetivo de la categoría sub 17, no solo se metió a las semifinales del torneo si no que clasificó al Mundial sub 17 del presente año. La FIFA organiza el torneo y empezó a rondar la pregunta de cuánto cobrarán por la clasificación.

La FIFA no paga premios económicos para torneos juveniles, aunque sean Copas del Mundo. Es decir, la FCF no recibirá un monto económico como premio por la clasificación.

Pese a esto, no es que no habrá ‘ventaja’ económica para los ‘cafeteros’ ya que la FIFA correrá con todos los gastos de traslados y hospedajes de todas las selecciones participantes.

La Selección Colombia quedó en el segundo lugar del grupo A del Sudamericano sub 17 solo detrás de Ecuador. Ahora enfrentará en semifinales a Brasil por un puesto en la gran final.

El partido será una revancha de la final del Sudamericano del año pasado, que terminó con Brasil coronándose campeón. Desde este año, la FIFA organizará Mundial sub 17 todos los años.

¿Cuándo juega la Selección Colombia vs. Brasil por las semifinales del Sudamericano sub 17?

El partido de la Colombia juvenil está programado para jugarse el jueves 16 de abril, en horario aun por definirse. En el otro cruce se enfrentan Ecuador y Argentina.

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En resumen