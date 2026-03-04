Luis Suárez vive un espectacular momento en Portugal con la camiseta del Sporting y el jugador colombiano se metió en planes de Liverpool. Sin embargo, no sería una transferencia “barata” para el equipo de la Premier. Sporting buscaría una venta millonaria por él.

Diferentes medios en Europa ubican la cifra que Sporting pediría por Luis Suárez en más de 50 millones de euros. El colombiano tiene largo contrato en Portugal, pero ya tiene 28 años, por lo cual, su valor de mercado no puede ser aún más, pese a su gran nivel.

Liverpool viene de un mercado importante en la delantera, fichando a jugadores como Ekitike o Isak, no obstante, ninguno de los 2 delanteros pudo ser determinante en esta temporada. De ahí que, se sigan explorando diferentes opciones.

Suárez también se encamina a ser una gran figura en la Copa del Mundo, salvo una lesión o sorpresa de última hora, el goleador sería el titular en el equipo de Lorenzo para el ataque. Un buen Mundial podría cambiarlo todo con más ofertas para el jugador.

Luis Suárez puede mudarse de Portugal en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Suárez también podrá demostrar su valía en la Champions League, donde Sporting tiene un cuadro “amistoso”, puesto que, debe enfrentarse en octavos al Bodo Glimt y luego si llega a cuartos de final lo más probable es que se vea contra Arsenal.

Los números de Luis Suárez en esta temporada

En lo que va de temporada, Luis Suárez ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 30 goles y ha dado 6 asistencias. Es el goleador absoluto de su equipo y un “candidato” a competir por la bota de oro en el fútbol de Europa.

¿Cuánto pagó Liverpool cuando fichó a Luis Díaz?

Cuando Liverpool decidió fichar a Luis Díaz el club pagó a Porto poco más de 49 millones de euros. Por lo cual, ahora, en caso de concretar una transferencia, comprarían a Suárez por mucho más de lo que pagaron por uno de los capitanes de la Selección Colombia.

En síntesis: