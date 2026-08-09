Juan Manuel Rengifo tendría nuevo club en Europa y dejaría millones a Atlético Nacional

El volante colombiano Juan Manuel Rengifo podría por fin dar el salto a Europa dejando una fortuna a Atlético Nacional.

Viene sonando como una posible salida de Atlético Nacional desde hace meses y ahora parece que Juan Manuel Rengifo podría finalmente dar el salto al exterior. Reportan que un club europeo alista una astronómica cifra para sacarlo de la Liga BetPlay.

Según el periodista Pipe Sierra, el Sporting Braga de Portugal prepara una oferta que ascendería hasta los 7 millones de dólares. El año pasado se hablaba de una cifra por debajo de la mitad de este número.

El aumento de la oferta responde también a que Juan Manuel Rengifo está totalmente afianzado en el primer equipo de Atlético Nacional, sumado a que muchos lo ven como uno de los que liderará el recambio en la Selección de Colombia.

Atlético Nacional analizará venderlo si llega la oferta, ya que en caso de una salida ya no habrá margen para fichar un recambio. El mercado de fichajes en Colombia cierra ya el 10 de agosto.

Los otros clubes que buscaron a Rengifo según rumores de prensa pasados son: Barcelona de Ecuador; Lazio y Sassuolo de Italia; Sporting de Portugal y el FK Bodo de Noruega.

Los números de Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional

El año pasado pese a su corta edad también tuvo bastante continuidad, con 21 partidos generó 4 goles y 3 asistencias. Ganó la Copa Colombia en su temporada de debut. Este año volvió a pasar ya la barrera de los 20 partidos.

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Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional.

En resumen