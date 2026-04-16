La fortuna que cobraría Atlético Nacional si vende a Juan Manuel Rengifo

Uno de los jugadores más destacados de Atlético Nacional en este 2026 es Juan Manuel Rengifo. El joven volante colombiano podría dejar una fortuna en el equipo si es vendido, como dictan los rumores.

A sus 21 años lleva ya años en primera división y tras este 2026 podría dar el salto a Europa. Clubes ya lo sondearon y su salida dejaría 3 millones de dólares a Atlético Nacional.

A inicios de año lo sondearon equipos de la MLS, Europa y Brasil. Para la planificación deportiva Rengifo es un jugador importante y no lo dejaron ir, los supuestos interesados son: Barcelona de Ecuador; Lazio y Sassuolo de Italia; Sporting de Portugal y el FK Bodo de Noruega,

El futbolista en las últimas semanas incluso fue puesto como alternativa para James Rodríguez en la Selección de Colombia. El jugador abiertamente se ofreció a ser convocado con solo dos amistosos más para disputar.

Atlético Nacional tuvo un semestre sostenido en resultados más no en juego. El club podría tener recortes de jugadores que no han sido aporte y también por ventas millonarias como Rengifo.

Juan Manuel Rengifo juega hasta ahora 17 partidos, lleva 6 goles anotados y 5 asistencias. Pese a su edad, lleva más de 50 partidos en primera división y forma parte de Nacional desde la sub 19.

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Otros nombres que suenan como entrenadores de Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene en carpeta otros nombres como Reinaldo Rueda, Hernán Crespo, Alexander Medina, sin embargo los rumores de un cambio de entrenador por ahora son extraoficiales.

Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional desde el sub 19. Foto: Getty.

En resumen

Juan Manuel Rengifo podría dejar una ganancia de 3 millones de dólares a Atlético Nacional .

podría dejar una ganancia de a . Clubes como Lazio , Sassuolo y Barcelona de Ecuador han sondeado el fichaje del joven volante.

, y han sondeado el fichaje del joven volante. Juan Manuel Rengifo registra 6 goles y 5 asistencias en 17 partidos jugados este año.