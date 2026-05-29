La fortuna que podría pagar el Flamengo por Juan Manuel Rengifo

Juan Manuel Rengifo habría entrado en planes del Flamengo y ya se conoce la fortuna que podrían pagar por el volante colombiano.

Juan Manuel Rengifo podría ser la siguiente venta millonaria de Atlético Nacional, el interés del Flamengo sería real y ya hay un precio estimado para la salida del jugador. Juan Manuel Rengifo sería una de las ventas más caras del club ‘Verdolaga’.

Según medios brasileños, Juan Manuel Rengifo no saldrá por menos de cinco millones de dólares al gigante de Brasil. A inicio de año se hablaba de una venta de 2 millones.

La oferta además no sería por la totalidad del pase, ya que Atlético Nacional tiene pensado quedarse con el 80% del pase en caso de una futura venta al exterior.

A inicios de año trascendió que Juan Manuel Rengifo estaba en planes de Barcelona de Ecuador, Sporting Lisboa de Portugal, Lazio de Italia y Zenit de Rusia, pero todo quedó en rumores.

Lo curioso es que Flamengo reemplazaría a Jorge Carrascal con Rengifo, al mismo tiempo la otra opción que manejan es Nelson Deossa, otro colombiano que juega en el exterior.

Los números de Juan Manuel Rengifo en esta temporada

En este semestre con Atlético Nacional, Juan Manuel Renfigo ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 7 goles y ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha cerca de 1.600 minutos y titular absoluto para Diego Arias.

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Juan Manuel Rengifo lleva dos años en primera división. Foto: Getty

En resumen