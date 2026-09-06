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El grande de Colombia que llamó a Alberto Gamero antes de Millonarios

Alberto Gamero también recibió el llamado de otro grande de Colombia además de Millonarios y el DT estaba dispuesto a ir.

El grande de Colombia que llamó a Alberto Gamero antes de Millonarios
El grande de Colombia que llamó a Alberto Gamero antes de Millonarios

Antes de que Alberto Gamero asumiera nuevamente el desafío de dirigir a Millonarios, el entrenador recibió el llamado de uno de los grandes del fútbol colombiano. Hace pocas semanas estuvimos a nada de ver a Gamero en otro grande de la Liga BetPlay.

El equipo que buscó a Gamero fue Junior de Barranquilla, el entrenador reveló que el conjunto barranquillero se comunicó con él para conocer su disponibilidad. Gamero era una de las prioridades para reemplazar al uruguayo Alfredo Arias.

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Junior me llamó. Les dije que estaba en un compromiso y que podía el martes. Llegué a Bogotá y cuando los llamé, no me contestaron, deduje que ya tenían técnico”, contó Gamero en charlas con RCN Deportes.

Los medios reportaron que cuando Junior contactó de vuelta a Gamero, el declinó la propuesta porque ya tenía un acuerdo con Millonarios para cumplir un segundo ciclo en el club.

El salario de Alberto Gamero en Millonarios

Alberto Gamero estaría cobrando cerca de 70 mil dólares mensuales, cifras un poco menores a las que percibía Fabián Bustos. Esto lo pondría en la escala también de los mejores pagados de la Liga BetPlay.

Alberto Gamero – entrenamiento de Millonarios.

Alberto Gamero – entrenamiento de Millonarios.

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Gustavo Dávila
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