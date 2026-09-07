Tabla de posiciones Grupo E del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria de Colombia y derrota de Portugal

¡Líderes de grupo! Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E tras la victoria de Colombia y la caída de Portugal. ¡Entérate del panorama!

No se podía empezar de una mejor manera… La primera jornada del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20 2026 empezó con la sorpresa que Portugal perdió. Luego, llegó la victoria de la Selección Colombia a segundo turno y ya hay dos selecciones que pican en punta en la tabla de posiciones.

A priori, Portugal partía como el favorito del grupoo para quedarse con uno de los dos cupos directos a octavos de final de la zona. Sin embargo, empezó con una derrota 2-0 ante Corea del Norte y las cosas comenzaron a complicarse porque enfrenta a Colombia en la segunda fecha.

La Selección Colombia empezó pisando fuerte con una victoria 3-1 contra Costa Rica que pudo ser goleada si Juana Obregón no fallaba un cobro penal. Con goles de Fernanda Viáfara (penalti), Mariana Silva y Catalina Cortés, la ‘Tricolor’ llega con viento en la camiseta a la segunda fecha del Grupo E para asegurar la clasificación a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026.

Tabla de posiciones del Grupo E tras la victoria de la Selección Colombia

Corea del Norte y Colombia en el Mundial femenino Sub-20. (Foto: X / @FIFAWWC)

A pesar de que ambas selecciones ganaron en la primera jornada, la Selección Colombia quedó en la primera posición del Grupo E porque márco más goles, tres, de los que Corea del Norte le hizo a Portugal. Dicho esto, así quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20:

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La segunda jornada del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20 se juega de esta manera

En el Mundial Femenino Sub-20 clasifican los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros de la clasificación general. Esto quiere decir que en la segunda jornada del Grupo E se podrían definir varias de las selecciones clasificadas cuando Corea del Norte enfrente a Costa Rica el jueves 10 de septiembre a las 8:00 A.M. (hora colombiana) y Colombia se mida ante Portugal el mismo día a las 11:00 A.M.

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En síntesis