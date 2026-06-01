Para sorpresa de todos, Atlético Nacional tomaría una inesperada decisión con su DT.

Este martes 2 de junio de 2026 se jugará la primera final del fútbol colombiano, sin embargo, la gran sorpresa llega un poco antes. Puesto que, Atlético Nacional tomaría una impactante decisión con su entrenador, Diego Arias. Todo esto, a horas de jugar contra Junior.

De acuerdo a la información de ‘Pipe’ Sierra en Diario AS, “pase lo que pase los dueños de Atlético Nacional despedirían a Diego Arias“. Todo esto después de la final de la Liga. Sorprende esta decisión, porque Nacional puede ser campeón en este semestre.

Arias no quedó bien parado ante los dueños del club, tras aquella eliminación ante Millonarios. Además, su continuidad también tiene dividido a los altos mandos del club. Debido a que, el directorio lo quiere, pero los dueños buscarían otro perfil.

La final ante Junior podría inclinar la decisión, puesto que, también Nacional se aseguraría ya entrar a la siguiente Copa Libertadores, que es la gran obligación del club. Todo es una incertidumbre a pocas horas de jugar la gran final de la Liga BetPlay.

⚽ "Pase lo que pase Diego Arias se va de Nacional, aunque yo veo eso muy difícil si sale campeón" – #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/GXneIoHPnX — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 1, 2026

Diego Arias ha tenido un buen rendimiento con el club después de esa eliminación en Copa Sudamericana. Nacional ya solo jugaba el torneo local en este semestre, y eso hizo que tenga un ritmo “arrollador” ante sus rivales y termine como el puntero absoluto.

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Las estadísticas de Diego Arias en esta temporada

En esta temporada, Diego Arias ha dirigido a Atlético Nacional en un total de 24 partidos. Sumando así 17 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Puede darle al club la histórica estrella 19 y luego marcharse en un hecho que tiene muy pocos precedentes en el fútbol.

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