Vélez se dio cuenta de que Petro desconoció la victoria de De la Espriella en primera vuelta y así reaccionó

Descubre la contundente reacción de Carlos Antonio Vélez luego de que Gustavo Petro desconociera el triunfo de De la Espriella en primera vuelta.

En Colombia se llevó a cabo la jornada de elecciones presidenciales 2026 el 31 de mayo, habrá segunda vuelta tras la victoria de Abelardo de la Espriella, pero el presidente Gustavo Petro desconoció los resultados. Acto seguido, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez reaccionó.

Con el 99.9 por ciento de las mesas informadas, la página oficial de la Registraduria Nacional informó que De la Espriella obtuvo el 43.7 por ciento de la votación con 10.361.499 millones de votos. En segunda posición quedó Iván Cepeda con 40.9 por ciento y 9.688.361 votos. Petro iba a explotar en 3, 2, 1…

Luego de conocerse que Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta y la presidencia de Colombia se definirá en una segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro empezó diciendo en X que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Y ahí no paró todo… Petró siguió deciendo en X que “hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”. Carlos Antonio Vélez iba a explotar en 3, 2, 1…

La reacción de Vélez al desconocimiento de Petro en primera vuelta

Carlos Antonio Vélez y Gustavo Petro. (Foto: Instagram / @velezfutboly Getty Images)

Al ver que el presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados provisionales de la primera vuelta de la la elección de Presidente y Vicepresidente de la República 2026, Vélez no dudó y publicó lo siguiente en X: “Cuando ganan todo es limpio y cuando pierden… ¡Hubo fraude! ¡¡¡A cantarle a Gardel!!!”.

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¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia?

Al presentarse que ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda llegaron al 50% más uno del total de los votos válidos de la elecciones del 31 de mayo, la elecciones presidenciales 2026 en Colombia se definirán en la segunda vuelta, que se realizará el domingo 21 de junio.

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