Molestias en la rodilla complican a este jugador de la Selección Colombia a poco de jugar el Mundial 2026. ¿Le dan de baja?

Este lunes 1 de junio de 2026, la Selección Colombia jugará un nuevo amistoso contra la Selección de Costa Rica, en lo que marcará el partido de “despedida” de la Selección ante su hinchada. A pocas horas de ese encuentro, ahora se reveló una importante molestia en uno de los convocados.

Sebastián Vargas confirmó que el delantero colombiano, Jhon Córdoba, es baja por lesión para jugar ante Costa Rica. El delantero viene entrenando por diferenciado por molestias en su rodilla. El jugador nuevamente se perdió un entrenamiento con el grupo.

Córdoba sumó una buena temporada en Rusia. Sin embargo, esta molestia siembra muchas dudas en la Selección Colombia. En los próximos días habrá que ver la evolución del jugador y en qué estado se encuentra para empezar el Mundial 2026.

Córdoba es de la confianza de Néstor Lorenzo, y tras su gran Copa América en 2024, casi que se volvió un fijo en las convocatorias. De ahí que, ahora el DT nuevamente confiara en él y dejará afuera a nombres como Jhon Durán o Rafael Santos Borré.

Jhon Córdoba es la confianza de Néstor Lorenzo. (Foto: GettyImages)

Aún quedan 16 días para que la Selección Colombia debute en el Mundial 2026, cuando enfrente a Uzbekistán. Por lo cual, se espera que se tome una decisión con el jugador si no muestra mejoras. Desde la FCF no se ha emitido ningún informe médico.

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Los números de Jhon Córdoba en esta temporada

En esta temporada en Rusia, el delantero colombiano ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias, siendo uno de los mejores y más regulares en su club. Marcó 22 goles y dio 10 asistencias, en poco más de 3.000 minutos de juego.

El valor de mercado de Jhon Córdoba

El actual valor de mercado de Jhon Córdoba es de 10 millones de euros, pese a su buena temporada. El colombiano no ha podido regresar a su mejor valoración, que fue en 2021, cuando llegó a costar un total de 17 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermarkt.

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En síntesis:

Jhon Córdoba fue reportado como baja de última hora para el amistoso de este lunes ante Costa Rica debido a molestias físicas en su rodilla.

fue reportado como baja de última hora para el amistoso de este lunes ante debido a molestias físicas en su rodilla. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo evaluará la evolución del delantero de cara al debut en el Mundial 2026 contra Uzbekistán en 16 días.

evaluará la evolución del delantero de cara al debut en el contra Uzbekistán en 16 días. Córdoba llega a la concentración tras firmar una gran temporada en Rusia, registrando 22 goles y 10 asistencias en 41 partidos disputados.