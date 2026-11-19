El extremo colombiano Kevin Serna podría regresar al fútbol colombiano en el 2027 según los nuevos rumores de mercado.

Los rumores de mercado de fichajes de la siguiente temprorada no paran, ahora ponen a Kevin Serna de regreso en la Liga BetPlay para la temporada 2027. El colombiano podría volver de la mano de uno de los grandes.

En redes empezó a correr el rumor de que Kevin Serna regresaría a Colombia para jugar en Atlético Nacional. El cuadro ‘Verdolaga’ podría pagar para sacarlo de Fluminense, y la cifra no estaría fuera del alcance.

Fluminense solo vendería a Kevin Serna por cerca de 3 millones de dólares, poco más de lo que pagaron en su momento para sacar al extremo derecho del Sporting Cristal de Perú.

Este año lleva jugando más de 50 partidos, aunque más de la mitad de suplente. Promedia poco más de 45 minutos por cada juego en esta temporada, la tercera en Río de Janeiro.

Así mismo, Kevin Serna fue convocado a la Selección de Colombia en el 2025 teniendo su debut, jugando dos encuentros y quedando bloqueado definitivamente ya que la Selección peruana también lo quería.

¿Kevin Serna interesa a Atlético Nacional?

Kevin Serna tiene contrato hasta diciembre 2028 y es poco probable que lo dejen ir, así como que Atlético Nacional destine su presupuesto de fichajes mayoritaramiente en un solo jugador.

Publicidad

Así mismo, la información solo ha sido difundida en medios partidarios, mientras que otros comunicadores apuntan a otros refuerzos perfilados por Lucas González para el próximo año.

Kevin Serna – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen

Atlético Nacional está interesado en contratar a Kevin Serna para 2027.

El extremo colombiano renovó contrato con Fluminense hasta diciembre de 2028.

Boca Juniors de Argentina también había mostrado interés en el jugador de 28 años.