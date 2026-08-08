En medio de todos los rumores: Daniel Muñoz apareció en este equipo

Daniel Muñoz interesa al Chelsea y al FC Barcelona, y ahora el lateral colombiano apareció en este equipo.

Daniel Muñoz podría ser una gran novedad para el fútbol colombiano en este mercado de fichajes. Sin embargo, el colombiano todavía tiene contrato en el Palace y de momento ya se mostró en este equipo. El futbolista espera una gran oferta para irse.

En esta pretemporada, el colombiano llegó a reportar con el Crystal Palace. El futbolista colombiano es uno de las grandes opciones del club para una venta en el mercado de fichajes, no obstante, eso no quiere decir que su contratación se termine dando.

El Crystal Palace ya ha demostrado ser uno de los equipos más complicados en vender a sus jugadores. Ya en la temporada anterior no facilitó la salida de Eze a Arsenal y hace dos temporadas también se había complicado la transferencia de Olise al Bayern.

Daniel Muñoz hizo una gran Copa del Mundo y eso hizo que el lateral colombiano se meta en planes de diferentes clubes como el FC Barcelona que lo sigue de cerca. Chelsea para un movimiento en el mercado de fichajes inglés e Inter para un refuerzo en su lateral.

Daniel Muñoz hizo un gran Mundial en el 2026. (Foto: GettyImages)

El Palace espera expectante cualquier oferta que llegue por Daniel Muñoz, puesto que, podría ser una venta que deje más millones y seguir con una gran política de transferencias como las que viene teniendo el club en los últimos años.

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El valor de mercado de Daniel Muñoz

Ahora mismo el precio de Daniel Muñoz está en los 22 millones de euros. El colombiano puede llegar a ser transferido por una cifra cercana a los 30 o 35 millones, al final todo depende de la oferta que hago el club por él y lo que el Palace esté dispuesto a pedir.

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