Crystal Palace pone insólito precio a Daniel Muñoz ¿el fichaje más caro?

Daniel Muñoz podría por fin cambiar de club, más considerando el insólito precio que el Crystal Palace le puso al lateral.

Parecía que el Crystal Palace le iba a poner un precio millonario a Daniel Muñoz o bien renovarlo, pero según última información, el lateral colombiano saldrá por sorpresiva salida.

Según medios británicos, Crystal Palace le puso un precio de 25 millones de euros a Daniel Muñoz. El defensor así no tendría problema en ser traspasado a cualquiera de los equipos que en teoría lo quieren.

Daniel Muñoz interesa a equipos como Chelsea, Tottenham, Everton y hasta se llegó a hablar del FC Barcelona. El lateral de la Selección Colombia hizo una gran temporada y también fue de los mejor de su país jugando el Mundial 2026.

Antes se hablaba de un precio cercano a los 40 millones de euros, lo que lo ponía por detrás de James Rodríguez y Luis Díaz como los colombianos más caros de la historia.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz ahora mismo tiene un valor de mercado de 22 millones de euros. El futbolista colombiano no protagonizaría una operación histórica, pero su venta, en caso de darse, se rumoraba que costaría de 30 a 40 millones.

Daniel Muñoz – Selección de Colombia.

Publicidad

Los partidos de Daniel Muñoz en la Premier League los sigues por Disney+

En resumen