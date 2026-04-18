Bayern Múnich y Luis Díaz recibieron una noticia que los puede ya hacer campeones de la Bundesliga este mismo fin de semana. Borussia Dortmund no pudo contra el Hoffenheim y perdió. Por lo cual, los ‘Bávaros’ ya pueden coronarse hasta con el empate.

Bayern volvería a lo más alto de la Bundesliga por segundo año consecutivo y ahora se llevaría un premio económico superior a los 80 millones de euros, gracias a los derechos de televisión. El Bayern se llevaría una importante cantidad pensando en los siguientes fichajes.

Además, Luis Díaz también podría facturar de acuerdo a diferentes cláusulas en su contrato y también a la repartición que Bayern hará de este premio. El colombiano será, por segundo año consecutivo, campeón de una gran Liga, puesto que, el año anterior ganó la Premier League.

Este domingo, 19 de abril de 2026, Bayern recibe en su casa a Stuttgart y ya se prepara una gran fiesta para el gigante. Los de Kompany vienen en su mejor momento de la temporada, puesto que, hace varios días eliminaron a Real Madrid en los cuartos de la Champions League.

Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Con este nuevo campeonato, Bayern Múnich vuelve a iniciar una hegemonía absoluta en la Bundesliga, que solo pudo ser rota en 2024 por el gran Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Kompany también ganará su segundo campeonato local como entrenador.

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Los números de Luis Díaz en esta Bundesliga

En esta temporada de Bundesliga, Luis Díaz ha jugado un total de 27 encuentros, entre toda la temporada. Marcando 15 goles y dando 14 asistencias. El extremo colombiano lleva en cancha más de 2.000 minutos y ha sido clave para volver a ser campeones.

El contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz tiene contrato hasta 2029 con Bayern Múnich, el jugador colombiano tiene varias cláusulas de premios que le permitirían sumar algunos miles por estos campeonatos y por aquellos goles que logre convertir en determinados momentos.

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En síntesis:

El Bayern Múnich será campeón de la Bundesliga el 19 de abril si empata o gana.

será campeón de la Bundesliga el si empata o gana. Luis Díaz registra 15 goles y 14 asistencias en 27 partidos de esta Bundesliga.

registra y en de esta Bundesliga. El club recibirá más de 80 millones de euros por derechos de televisión al campeonar.