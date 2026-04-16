Este jueves 16 de abril de 2026 se confirmó que la Selección Colombia acabará enfrentando a uno de los equipos con peor ranking en el Mundial 2026. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó en sus redes sociales la fecha y hora del partido.

Mediante un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que jugarán un partido contra Jordania en los Estados Unidos el próximo 7 de junio de 2026. Este encuentro formará parte de la serie denominada: “Countdown to ’26” donde también juegan Suiza y Australia.

¿Por qué Jordania es uno de los peores equipos del Mundial 2026?

De acuerdo a su ranking FIFA, Jordania comenzará el Mundial 2026 en el puesto 63. Siendo una de las peores selecciones, y solo superada por equipos como: (65) Bosnia y Herzegovina; (69) Cabo Verde; (74) Ghana; (82) Curazao; (83) Haití y (85) Nueva Zelanda

Jordania incluso tiene peor ranking que los rivales que tendrá Colombia en el Mundial 2026. En su grupo, ‘La Sele’ jugará contra R.D. Congo (46) y debutará contra Uzbekistán (50). Además, el grupo se completa con la Selección de Portugal número 5 del mundo.

El calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el calendario oficial de partidos que tendrá que jugar la Selección Colombia en el Mundial:

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Uzbekistán vs Colombia 17 de junio de 2026

Colombia vs R.D Congo 23 de junio de 2026

Colombia vs Portugal 27 de junio de 2026

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En síntesis: