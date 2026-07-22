Bombazo: Fue semifinalista del Mundial y quiere ser el nuevo DT de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene un nuevo candidato al puesto de entrenador, esta vez un semifinalista del Mundial se ofreció.

La Selección de Ecuador tiene como pendiente cerrar a su nuevo entrenador en un plazo máximo de tres semanas. Entre los candidatos ha aparecido un nuevo nombre, un semifinalista del Mundial 2022.

Según el periodista Roberto Bonafont, Walid Regragui quiere dirigir a la Selección de Ecuador. El DT que llevó a Marruecos hasta la semifinal de la Copa del Mundo pasada está abierta a llegar a la Tri.

Todo dependerá también de sus aspiraciones económicas, aunque de plano en la selección africana recibía cerca de 800 mil dólares al año, es decir mucho menos de los 2.4 millones de dólares que recibía Sebastián Beccacece en Ecuador.

El entrenador dejó la selección marroquí tras cuatro años en dónde clasificó al Mundial, fue la revelación yendo a semifinales del Mundial y fue finalista de la Copa Africana de Naciones.

La idea de la Selección de Ecuador es tener a su nuevo entrenador máximo a la segunda semana de agosto, luego de eso se deberá concentrar en las fechas FIFA de septiembre y noviembre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Walid Regragui – DT Marruecos.

En resumen