Bombazo: Atlético Nacional y América de Cali llamaron al mismo entrenador

En cada mercado de fichajes es normal ver que los grandes de la Liga BetPlay pelean por los mismos jugadores, pero de vez en cuando también se fijan en los mismos entrenadores. Atlético Nacional y América de Cali habrían llamado al mismo director técnico.

Según reveló José Hugo Illera, Martín Palermo fue contactado por el ‘Verdolaga’ y los ‘Mechas’ para que sean su entrenador. El histórico ex Boca Juniors, Villarreal entre otros está actualmente sin club.

En el 2025 estuvo al frente de Fortaleza de Brasil y Olimpia de Paraguay, con el ‘Decano’ obtuvo su primer título como entrenador al ganar la primera división de dicho país.

En Argentina ha dirigido a cuatro equipos y fuera del país ha dirigido en México, Chile y Brasil. Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali también se suman a los interesados por el entrenador argentino.

En el caso de los dos primeros, solo Atlético Nacional parece seguir buscando un entrenador para la mitad de año. Diego Arias entrará en análisis por los directivos luego del primer semestre.

Otros nombres que suenan como entrenadores de Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene en carpeta otros nombres como Reinaldo Rueda, Hernán Crespo, Alexander Medina, sin embargo los rumores de un cambio de entrenador por ahora son extraoficiales.

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Martín Palermo – entrenador Fortaleza.

En resumen