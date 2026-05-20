El sorpresivo equipo que se quedaría con Samuel Martínez

El joven volante colombiano Samuel Martínez despertó el interés de los gigantes de Europa y sorprende el club que lo ficharía.

Samuel Martínez fue sin duda uno de los nombres destacados del campeonato sudamericano sub 17 de la Selección Colombia, desde ahí había muchas dudas de su futuro. Este miércoles habrían confirmado qué club se lo quedaría para la siguiente temporada.

Según medios colombianos, sería el Borussia Dortmund quién se quede con Samuel Martínez. Los alemanes le ganaron la pulsada incluso al Bayern Múnich, de la misma Bundesliga.

Pese a que el Bayern es sin duda el equipo mejor formado en Alemania, el Borussia Dortmund es destacado por sus inferiores. El volante recién se integrará formalmente cuando cumpla 18 años de edad.

Samuel Martínez es canterano de Atlético Nacional pero sin contrato por lo que el ‘Verdolaga’ podría no recibir cerca de 2 millones de dólares por el juvenil. Otros equipos como el Arsenal y Brighton de Inglaterra también lo sondearon.

Samuel Martínez prende alarmas en Atlético Nacional

“Con Nacional no tengo contrato firmado, pero tengo muy buena relación. Del equipo profesional de Nacional nadie me ha dicho nada, los directivos si me felicitaron y ahora que vayamos a Guarne creo que nos darán algo”, comentaba el talentoso volante en charla con Win Sports.

Samuel Martínez – Colombia sub 17.

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