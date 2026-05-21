James Rodríguez es pedido por los hinchas de un grande de Colombia ¿vuelve?

El volante colombiano James Rodríguez es uno de los jugadores pedidos por hinchas de uno de los grandes de Liga BetPlay.

Luego del Mundial 2026, el futuro de James Rodríguez volverá a ser una de las novedades otra vez. El futbolista quedó como agente libre tras dejar el Minnesota United y en Colombia uno de los grandes de Liga BetPlay lo quieren.

En redes sociales ha empezado a sonar James Rodríguez como opción de Atlético Nacional, esto por pedido de los aficionados. El ‘Verdolaga’ busca un nuevo volante creativo y la afición pide un intento por James.

James Rodríguez también sonó como rumor para Millonarios, más por un favor de cariño del jugador al club. James Rodríguez tendría la prioridad de seguir en el fútbol del exterior.

Con un salario de más de 5 millones de dólares al año, James Rodríguez tendría que bajar sus aspiraciones económicas ya que en Colombia su salario es impagable.

Atlético Nacional alista algunas salidas de nombres importantes como Edwin Cardona y David Ospina, por tema de edad, pero también tienen en carpeta varios jugadores importantes.

Los números de James Rodríguez jugando en el Minnesota

En todo este semestre, desde su llegada en febrero, James Rodríguez apenas ha jugado un total de 6 partidos, en los cuales solo fue titular en 1. El 10 de la Selección Colombia no ha marcado goles ni ha dado asistencias, en casi 200 minutos.

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NEW YORK, NEW YORK – NOVEMBER 18: James Rodriguez of Colombia scores the team’s first goal from the penalty spot during the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. (Photo by Jordan Bank/Getty Images)

En resumen