Las graves sanciones que le podrían caer a Jannenson Sarmiento por supuesto amaño de partidos

Un nuevo escándalo golpea el fútbol colombiano, y es que Jannenson Sarmiento ha sido acusado de amaño de partidos. El jugador de Junior de Barranquilla podría enfrentar gravísimas sanciones deportivas y económicas.

Si el jugador del vigente campeón es encontrado culpable, se podría enfrentar a una sanción deportiva de 2 a 5 años inhabilitado y en casos drásticos existe la posibilidad de una inhabilitación permanente.

La investigación continúa en Fiscalía y es probable que también tomen asunto la DiMayor y la Federación Colombiana de Fútbol con una investigación. En lo económico podría haber una sanción de hasta 100 mil dólares.

El contexto no está todo claro salvo que los supuestos amaños se hicieron cuándo el jugador militaba en el Unión Magdalena. Si se descubre que el club estuvo involucrado, podría haber como sanción resta de puntos así como descenso de categoría.

La denuncia la hizo CMARC Internacional quiénes señalan que la relación contractual entre el jugador previo a su negociación con Junior de Barranquiilla se rompió precisamente por las contundentes pruebas de amaño de partido.

El otro antecedente que tiene a Unión Magdalena

El otro antecedente de sospecha de amaño de partidos con Unión Magdalena fue en la segunda división en 2021, cuando en un juego correspondiente a la última fecha de los cuadrangulares del torneo clausura, Llaneros cayó derrotado frente a Unión con dos goles en los descuentos. Magdalena ascendió y hubo sospechas por la pasividad de Llaneros.

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En resumen