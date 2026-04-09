Bombazo: Richard Ríos se iría a un gigante de Europa por cifra histórica

Richard Ríos podría ser el siguiente jugador de la Selección Colombia en dar el salto a un grande de Europa. Medios italianos ponen al jugador fuera del Benfica por cifra histórica.

Según el periodista Gianluca Di Marzo, Richard Ríos es una de las prioridades de la dirección deportiva del Napoli de Italia. El campeón de la Serie A quiere una reestructuración en el mediocampo y el apuntado es Ríos.

El club está consciente de la importancia del colombiano en el Benfica de José Mourinho y pagarán una fortuna. Richard Ríos podría ir al Napoli de Italia por 35 millones de euros.

Pese al inrerés del Napoli, la potestad la tiene el Benfica cuyo contrato firmado es hasta el 2030. Su cláusula de salida es de 100 millones de euros, cifra impagable por el club.

El volante de 25 años lleva 5 goles y 5 asistencias en esta temporada, y de a poco se fue afianzando. Benfica no venderá a su jugador hasta después del Mundial 2026, dónde es fijo para Selección Colombia.

¿Cuánto pagó el Benfica al Palmeiras por el fichaje de Richard Ríos?

Benfica pagó 25 millones de euros por Richard Ríos, el volante era una de las figuras del Palmeiras de Brasil y ganó varios títulos locales antes de dar el salto a Europa.

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Richard Ríos – Benfica.

En resumen