Millonarios va por un arquero y ya revelan quién será el sacrificado

La defensa no es la única criticada en el presente de Millonarios de Colombia, y ahora apuntan a que Fabián Bustos buscará un nuevo arquero. Con la llegada del nuevo portero, habrá un sacrificado en la portería.

Guillermo Arango, en ’La FM más fútbol’ dio a conocer que es prioridad para el DT un nuevo arquero y un nuevo volante, así como la renovación de los laterales. Con esto arranca la duda de si saldrá Diego Novoa o Guillermo De Amores a mitad de año.

Si el que sale es Novoa, se entiende que Millonarios buscará un nuevo arquero para el rol titular, mientras que si sale De Amores se entienden que quieren un portero de recambio.

El comunicador adelantó que el que saldría sería De Amores, lo que va de la mano con la diferencia de artidos que han tenido ambos en este primer semestre 2026.

Esta temporada, Novoa (36 años) ha atajado 16 encuentros, 14 de Liga y 2 de Sudamericana; mientras que De Amores (31 años), solo ha estado en un encuentro oficial en Liga BetPlay.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Guillermo De Amores – Millonarios

En resumen