Brighton lo fichó y ya prestó a Matías Orozco a un nuevo club

Brighton fichó a Matías Orozco y el volante colombiano ya sabe adónde será prestado mientras espera adaptarse a Europa.

El Brighton fue el que más pujó y pagó los 6 millones de dólares que pedía el Deportivo Cali por Matías Orozco. El club inglés quiere que se adapte primero a Europa y ya lo prestó a un nuevo club tras dejar la Liga BetPlay.

El periodista Julián Capera señala que el CD Castellón de España será el nuevo club de Orozco hasta la próxima temporada. El volante colombiano llegaría a pelear el ascenso a la primera de dicho país.

Matías Orozco llegó por 6 millones de dólares por el 80% de sus derechos económicos, el contrato es por 5 temporadas y al ya tener 18 años puede sumarse inmediatamente a su nuevo club.

Ofertas no le faltaron con clubes como el Liverpool y Leeds United también pujando por el volante central colombiano. Samuel Martínez. su compañero en las juveniles de Colombia lo intentó convencer.

Orozco lleva más de 20 partidos en primera división, este año lleva dos goles anotados. Al tener 18 años de edad, Orozco puede ir directamente al primer plantel del Liverpool.

Los otros colombianos que juegan en la Premier League

En la Premier League hay varios jugadores de Colombia, como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace, Yerson Mosquera en el Wolverhampton y posiblemente Richard Ríos

Publicidad

Matías Orozco – Deportivo Cali.

En resumen