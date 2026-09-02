El nuevo candidato que podría llegar a la Selección de Ecuador, si Marcelo Gallardo finalmente rechaza esta posibilidad.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 se encendieron todas las alarmas en la Selección de Ecuador porque Marcelo Gallardo podría rechazar la chance de llegar a ‘La Tri’. No obstante, ahora nuevamente suena fuerte un nuevo candidato para ser el DT del equipo nacional.

Marcelo Gallardo es la principal opción, pero no es la única que podría llegar a Ecuador. Ahora mismo, el otro gran candidato que suena para el equipo nacional es Luis Zubeldía. El ex Liga de Quito rechazó llegar a San Lorenzo y sigue libre en el mercado de pases.

De acuerdo a Primicias, Zubeldía y Roberto Martínez son las otras grandes posibilidades que se manejan en la Selección de Ecuador. Ambos estrategas tienen sondeos de Ecuador y si Gallardo no llega se puede dar un cambio en la zona técnica.

Estos son los 3 principales candidatos que vienen sonando para el equipo nacional en las últimas semanas y también los 3 que más gustan a la hinchada. Tras la salida de Beccacece, en la Selección de Ecuador también decidieron aumentar el sueldo para el próximo técnico.

Zubeldía vuelve a sonar para la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Por su parte, Luis Zubeldía no tuvo un gran presente en Fluminense en este 2026. El entrenador argentino no terminó de convencer y su equipo también jugaba muy mal. Por lo cual, fue despedido y ahora se encuentra libre en el mercado de fichajes.

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El sueldo que le podrían pagarle al nuevo DT de Ecuador

Sebastián Beccacece ganaba en la Selección de Ecuador un sueldo de 2.4 millones por año. Pero, se estableció que ahora el nuevo sueldo sea superior. Por lo cual, se espera que el nuevo técnico tenga ahora un salario superior a los 3 millones por temporada.

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