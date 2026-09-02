La hinchada de Boca no lo quiere ni ver a Enner Valencia y le ponen un nuevo apodo

Enner Valencia desata la furia de toda la hinchada de Boca, tras su nueva actuación en Argentina. Falló un penal clave también.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 Enner Valencia volvió a provocar el enojo de los hinchas de Boca Juniors por su actuación ante Vélez. El delantero ecuatoriano entró al minuto 61′, pero de nuevo desentonó y se hizo abuchear por la hinchada.

Parecía que Enner Valencia venía mejorando su físico y nivel con Boca, pero el ecuatoriano nuevamente se mostró estático y sin ese pique necesario para generar peligro en el arco rival. Eso hizo que los hinchas le pongan un nuevo apodo y algunos pidan hasta los saquen del club.

En redes sociales, los hinchas de Boca se fueron contra Enner Valencia: “Enner Valencia es malo, muy malo“. “Enner Valencia es peor que Cavani lesionado”. “Enner Valencia posee menos movilidad que un adoquín“. “No le podemos rescindir el contrato a Enner Valencia? tipo ya ahora mientras juega”, fueron algunos cuestionamientos a Enner.

El delantero tricolor ahora vuelve a estar en el ojo del huracán y es que cada vez va teniendo más minutos, pero las sensaciones no pueden mejorar. Ya la hinchada de Boca ha mostrado muy poca paciencia con los fichajes de Riquelme como pasó con Cavani.

Los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Publicidad

Enner llegó a Boca, tras varios meses de inactividad, puesto que, el delantero ecuatoriano terminó el Mundial y se quedó sin equipo. Sin embargo, en ese momento sonó para varios clubes y lleva ya más de 3 semanas entrenando con normalidad en Boca.

Enner Valencia falló el penal con Boca

En la tanda de penales, Enner Valencia también falló su penal. El delantero ecuatoriano cerró una noche para el olvido cuando decidió cobrar su penal a la derecha, pero Marchiori la tapó. Ese error del ecuatoriano le costó a Boca la ventaja, pero igual su equipo clasificó.

Publicidad

Encuesta¿Podrá Enner Valencia dar la vuelta a este mal momento? ¿Podrá Enner Valencia dar la vuelta a este mal momento? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: