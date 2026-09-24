Cambió de último momento: Esto pasó con el nuevo estadio que tendrá Bogotá para reemplazar ‘El Campín’

Conoce los detalles de los cambios de último momento en el proyecto y cronograma del nuevo estadio El Campín de Bogotá.

La pregunta del millón de dólares pasó a ser: ¿Por qué no han empezado a construir? Ya llegó la respuesta con un cambio de último momento que sorprendió a todos y puso a celebrar a los hinchas del fútbol colombiano en Bogotá. El nuevo estado que reemplaza a ‘El Campín’ tiene una gran modificación.

Sencia, el consorcio que tiene acargo la modernización el nuevo complejo del estadio Nemesio Camacho El Campín, dio un giro de 180 grados y cambió la empresa que tenía a cargo la construcción del nuevo estadio. Desde China llegaron a meter mano.

En la actualidad, el estadio ‘El Campín’ tiene una capacidad aproximada para 39.500 espectadores. En los grandes partidos, finales y conciertos de artistas de talla internacionel se ha quedado pequeño y una de las grandes críticas que tenía el nuevo proyecto de Sencia era que la capacidad se iba aumentar en tan solo 5.500 asistentes. Esto ya no será así.

Cambió de último momento con el nuevo estadio que tendrá Bogotá para reemplazar ‘El Campín’

Así quedaría el nuevo estadio El Campín. (Foto: X / @SenciaBogota)

El portal ‘Valora Analitik’ publicó la premisa que Sencia cambió la empresa encargada de construir el nuevo estadio ‘El Campín’ y ahora decidió que la multinacional PowerChina sea la encargada de la obra. Esto trajo como uno de los grandes cambios que el nuevo estadio que tendrá Bogotá subirá el aforo a 60.000 personas.

El nuevo estadio en Bogotá estaría listo para esta fecha

Con el gran avance que ya quedó oficializada la empresa (PowerChina) que construirá el nuevo estadio ‘El Campín’, la Alcadía de Bogotá espera que la obra este lista para diciembre de 2027.

Publicidad

Encuesta¿Cuál será la capacidad del nuevo estadio 'El Campín'? ¿Cuál será la capacidad del nuevo estadio 'El Campín'? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave