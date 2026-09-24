Se termina la novela: Millonarios ya tiene un comprador elegido

Millonarios ya tiene definido quién lo debe comprar a finales de la temporada 2026 y se descarta al City Group.

Este jueves 24 de septiembre surgió un nuevo rumor de que el City Group, conglomerado liderado por Manchester City, se interesó en comprar Millonarios, pero al final esto no sería tan así. El club ya tiene elegido su próximo destino y quién debe comprarlo.

De acuerdo a la revelación de Mariano Olsen, Kapital Football Group tiene la exclusividad en la compra de Millonarios. Por lo cual, el grupo inversor extranjero pica en punta para comprar al equipo ‘Embajador’. Se espera que la negociación se alargue hasta finales de año.

City Group ya no compra equipos

La otra información que viene creciendo en Europa es que el City Group ya no compra equipos, por lo cual, no entrarían a Colombia para adquirir a Millonarios. El grupo extranjero tampoco estaría, en este momento, muy interesado en entrar el fútbol colombiano de acuerdo a medios del país.

El pasado fin de semana ya se reveló que directivos de Kapital Football Group estuvieron en Bogotá siguiendo de cerca lo que pasa en Millonarios. El club quiere llevar esta venta de la manera más armoniosa posible y asegurar un buen futuro al club.

¿Hasta cuándo pueden comprar Millonarios?

Millonarios puede ser comprado de manera oficial por el Kapital Football Group hasta finales de año. De acuerdo a Olsen, si el equipo no es comprado en esta fecha por ningún otro grupo, solo ahí se podrá negociar con otros interesados en la adquisición.

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