La novela de James Rodríguez y la búsqueda de un nuevo equipo sigue sin tener final feliz. Lo último que se instaló en la prensa fue el supuesto interés del jugador por ir al Club América, de México, pero… Ya se conoció el equipo por el cual habría descartado ganar 3.5 millones de dólares.

El portal ‘JuanFutbol’ reveló la noticia bomba que los representantes de James se reunieron con los directivos del América y les manifestaron el deseo que tendría el ’10’ de la Selección Colombia por jugar en uno de los equipos más grandes de México.

La información no solo causó tanto revuelo por la supuesta reunión; también llamó y mucho la atención que ‘JuanFutbol’ informó que James Rodríguez estaría dispuesto a bajarse el salario a 3.5 millones de dólares para firmar con el Club América. Entonces… ¿Por qué no se ha hecho oficial?

James ya tendría nuevo equipo tras descartar al América de México

James sonó para América de México. (Foto: archivo particular y Getty Images)

En el programa ‘La FM Más Fútbol’, el periodista Nicolás Samper informó que alguien muy cercano a James le dijo que esta semana iban a concretar el nuevo equipo del volante. Luego, Juan Felipe Cadavid agregó el nombre del club por el cual Rodríguez habría descartado ganar 3.5 millones de dólares en México: “Ojo con James y Minnesota United FC“.

¿Hasta cuándo los equipos en Estados Unidos pueden firmar jugadores como James?

A pesar de que los aficionados de la Selección Colombia empiezan a sentir un poco de ansiedad porque el capitán de la ‘Tricolor’ sigue sin tener equipo, en la MLS hay plazo de firmar a jugadores agentes libres como James Rodríguez hasta el 26 de marzo de 2026. Todo apunta a que el ’10’ terminará jugando en Estados Unidos.

