En las últimas horas se reveló que América de México está muy cerca de fichar a James Rodríguez como su nuevo jugador. El volante colombiano ya desespera al no tener equipo en el mes de febrero. Por lo cual, ahora el futbolista tomaría una sorpresiva decisión.

Según revelan desde México, James Rodríguez decidió bajarse el salario para jugar con América. En León, el colombiano estaba cobrando un salario de 5 millones por temporada, sin embargo, se ofreció a las ‘Águilas’ y su sueldo sería de 3.5 millones y también bajaría sus exigencias como las que pidió en León de mansión, seguridad privada y más.

De ahí que, la expectativa de ficharlo sea aún mayor en las últimas horas. Al colombiano no le llega nada de la MLS, el mercado de Europa ya cierra en este día, en las principales Ligas, y en Colombia nadie lo puede fichar porque su sueldo es “impagable”.

Asimismo, el volante colombiano no quiere regresar a Colombia y esa decisión fue la que más pesó. El futbolista estuvo muy cerca de Millonarios, e incluso se dieron varias reuniones. No obstante, el fichaje parece ya caído y el 10 no volvería al país.

James podría llegar al América de México en 2026. (Foto: GettyImages)

En Ecuador también estuvieron muy interesados en fichar a James Rodríguez. El 10 se metió en planes de un club que llegó a ser una oferta de 3 millones por él, no obstante, también el 10 la rechazó. A menos de 4 meses para el Mundial 2026, el futbolista sigue sin tener equipo.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde está entrenando James Rodríguez?

ver también No es Juventus: Toda Colombia consternada con el equipo que se llevaría a Jhon Durán por 40 millones de euros

Ahora mismo, James Rodríguez se entrena por separado y en soledad a la espera de tener un nuevo equipo. El futbolista colombiano lleva así varios meses y no está con ritmo de competencia para una convocatoria en el mes de marzo para la doble fecha FIFA.

El valor de mercado de James Rodríguez

El 10 actualmente tiene un valor de mercado de 2 millones, no obstante, este valor no es un problema, porque el jugador está sin equipo. El problema para ficharlo es su sueldo y las otras exigencias que el jugador colombiano tiene para llegar a un nuevo equipo.

Encuesta¿James Rodríguez debe volver a México? ¿James Rodríguez debe volver a México? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: