James Rodríguez fue uno de los jugadores colombianos más importantes en la última década. Aunque ahora el presente no es el mejor, sigue sin equipo, el mismo jugador sorprendió a todos revelando que estuvo muy cerca de fichar por dos gigantes de Europa.

En un set de preguntas rápidas con Adri Contreras, el capitán de la Selección Colombia reveló que antes estuvo muy cerca fichar por dos gigantes de Europa. El jugador comenzó diciendo que uno de estos era Atlético de Madrid, pero dicho fichaje no se dio.

Mientras que, ahora sorprendió a toda Colombia y confesó que otro equipo con el que estuvo cerca de jugar fue Manchester United. El futbolista no aclaró los motivos por los que no se dio este fichaje, pero fue una posibilidad muy latente para él.

Ahora James entró en una fase de irregularidad en clubes y a menos de 4 meses de la Copa del Mundo, se sigue entrenando en solitario y sin ritmo de competencia pensando en llegar al tope al próximo Mundial. Su nombre no estaría en duda para jugar este torneo.

En la Premier League no se vio mucho del mejor James, pero sí dejó destellos del gran futbolista que llegó a ser. El colombiano defendía los colores de Everton y con Ancelotti las sensaciones fueron buenas. Sin embargo, la llegada de Rafa Benítez apuró su salida.

Todos los interesados en James Rodríguez

En pleno 2026 estos equipos fueron relacionados con el futuro de James Rodríguez: Konyaspor, Columbus Crew, Millonarios, Sao Paulo, Cruz Azul, Pumas, Limassol, América de México y también la Real Sociedad. No hay acuerdo con ningún equipo y solo rumores del futuro del capitán de la Selección Colombia.

