Los sacrificados de Néstor Lorenzo para el siguiente partido de Colombia

La Selección de Colombia volvió a perder y ahora Néstor Lorenzo analiza cambios radicales para el último amistoso de fecha FIFA.

La Selección de Colombia perdió contra Paraguay y tras dos partidos sin victoria, se vienen los cambios fuertes. Néstor Lorenzo habría tomado nota de las críticas y los malos rendimientos y alista cambios contra Perú.

Richard Ríos, Luis Suárez y Álvaro Angulo serían relegados al banco de suplentes contra la Selección de Perú en el último amistoso. Los tres jugadores fueron criticados en los dos encuentros.

Los reemplazos ya estarían definidos, Samuel Velásquez tendría su primera titularidad en lugar de Angulo, Kevin Viveros reemplazaría a Luis Suárez y Jhon Solís estaría en la media en lugar de Richard Ríos.

Los tres nombres fueron cambios en los dos amistosos y se llevaron los aplausos, tras un empate y derrota los hinchas le piden a Néstor Lorenzo que efectúe los cambios para una renvoación.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Perú el próximo martes 6 de octubre en Estados Unidos. Será la última oportunidad de Lorenzo para probar variantes antes de cerrar esta serie de amistosos y continuar con la renovación de la Tricolor.

Samuel Velásquez podría tener su primera titularidad con Selección Colombia. Foto: Getty.