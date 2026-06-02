El delantero colombiano que vendieron a Brasil por 3.5 millones de dólares

Descubre quién es el talentoso delantero colombiano que acaba de ser vendido al fútbol de Brasil por la cifra de 3.5 millones de dólares.

El fútbol colombiano no pasa por el mejor momento, solo un equipo sigue como el Deportes Tolima sigue con vida en la Copa Libertadores, pero nadie niega que hay talento que llama la atención a la inversión extranjera. Así pasó con el delantero colombiano que vendieron por una cifra aproximada de 3.5 millones de dólares.

La final de la Liga Colombiana I-2026 la juegan Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Las goleadores de cada equipo son Alfredo Morelos y Luis Fernando Muriel, ambos marcaron once goles hasta la final de ida, y tienen la misma cantidad de anotaciones que las que registró el protagonista de esta historia.

Una de las grandes sorpresas en la última fecha de la fase regular de la Liga Colombiana I-2026 fue la derrota del Deportivo Independiente Medellín ante Águilas Doradas en el estadio ‘Atanasio Girardot’. El DIM quedó afuera de los Playoffs y Águilas terminó el primer semestre con un triunfo 1-2 que tuvo un gol del delantero que vendieron a Brasil por más de tres millones de dólares.

Un delantero colombiano fue vendido a Brasil por 3.5 millones

Jorge Rivaldo fue vendido a Brasil. (Foto: Getty Images)

Luego de anotar once goles en 1.461 minutos que jugó en el primer semestre del fútbol de Colombia en 2026, Jorge Rivaldo viajará a Brasil para firmar con su nuevo equipo. ¿Cuál es? “Jorge Rivaldo tiene acordada su llegada a Athletico Paranaense. Aguilas Doradas lo vende por una cifra aproximada a los US$3.5M“, publicó en X el periodista Uriel Iugt.

El valor en el mercado de Jorge Rivaldo, según los expertos

¡Águilas Dorados hizo un negociazo! Según el portal experto ‘Transfermarkt’, el valor en el que está avaluado Jorge Rivaldo es de un millón de euros. Esto quiere decir que el equipo colombiano vendió el 80 por ciento de los derechos deportivos del delantero, según la cuenta de X ‘Colombia Scouts’, por 1.9 millones más de lo que dictaba el mercado.

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