Daniel Muñoz tiene tres ofertas europeas para la siguiente temporada

Daniel Muñoz sigue sin definir su futuro y tiene tres ofertas millonarias para la siguiente temporada tras brillar en Selección de Colombia.

Daniel Muñoz cerró otra temporada siendo titular indiscutible tanto en la Selección de Colombia como en el Crystal Palace y ahora le tocará decidir dónde jugar. Reportan que el lateral colombiano tiene tres millonarias ofertas para la siguiente temporada.

Según medios europeos, Daniel Muñoz está en planes del Chelsea, FC Barcelona y tiene también la renovación del Crystal Palace sobre la mesa. Estos tres clubes presentan escenarios económicos distintos.

Dónde más cobraría es en el Chelsea, los gigantes de la Premier League le acercarían un salario cercano a los 6 millones de dólares, el FC Barcelona le pagaría alrededor de los 3.5 millones y el Palace le aumentaría a los 4 millones de dólares.

En lo deportivo hay matices importantes, los ‘Blues’ se quedaron sin competencias UEFA, mientras que el Palace jugará Europa League tras ser campeón de la Conference.

En el Barca jugaría Champions League pero su titularidad no estaría asegurada, como si lo estaría en los dos equipos de la Premier League. Su contrato finaliza en un año más, por lo que no hay apuro.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz – Selección de Colombia

En resumen