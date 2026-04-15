La Selección Colombia recibió algo de tranquilidad luego de que el fin de semana James Rodríguez tuviera minutos con el Minnesota United en la US Cup, sin embargo no todo es alegría. Desde Estados Unidos dan una mala noticia sobre el volante colombiano.

El periodista Felipe Cárdenas de The Athletic hizo una reseña en redes sociales del partido de James Rodríguez y no fue nada alentador. “Necesita un milagro para volver a retomar el nivel que tuvo en el 2024”, escribió.

De esta forma, a los ojos del comunicador, será difícil que el volante colombiano encuentre regularidad suficiente como para que sea el aporte esperado para la Selección Colombia.

Con poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026, al Minnesota United le quedan solo 9 partidos por disputar. El volante colombiano tendrá muy cuesta arriba llegar en forma.

Cabe destacar que hace meses reportaron que una de las condiciones de Néstor Lorenzo para convocar a James Rodríguez era que tenga continuidad. El ex Porto, Real Madrid y Club León firmó con el club de la MLS justamente para que tenga minutos.

Las estadísticas de James Rodríguez en el Minnesota United

James Rodríguez ha jugado un total de 39 minutos, en 2 partidos. El 10 colombiano también se demoró en debutar por un tema de visado. Solo firmó por este semestre con el club de la MLS, pensando en la posibilidad de jugar antes del Mundial 2026. en la US Cup jugó apenas 65 partidos en un torneo de menor competencia.

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James Rodríguez – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen