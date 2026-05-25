'PPP' reaparece en el fútbol ecuatoriano y tendrá nuevo equipo en el ascenso para seguir su carrera.

Este lunes 25 de mayo de 2026 se ha confirmado que Pedro Pablo Perlaza finalmente tiene un nuevo equipo para seguir jugando en el fútbol ecuatoriano. ‘PPP’ es uno de los laterales más polémicos del fútbol ecuatoriano y también uno de los pocos que ha jugado en casi todos los grandes.

Tras un paso polémico por equipos como Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC, Pedro Pablo Perlaza se alejó de la élite y las polémicas no faltaron para una carrera llena de luces. El lateral ecuatoriano ahora jugará en el Ascenso Nacional.

De acuerdo a la información de Federación Postera, Pedro Pablo Perlaza tiene un nuevo equipo y es el Río Aguarico FC, de Segunda Categoría de Sucumbíos. El lateral probará suerte en el ascenso ecuatoriano como tantas otras figuras que pasaron por LigaPro.

En el último tiempo, Pedro Pablo Perlaza estaba jugando en la Serie D de Brasil con el Maricá FC. Ahora volvería a Ecuador para tratar de tener un final de carrera aceptable a sus ya 35 años. Su último equipo en Ecuador había sido la Liga de Portoviejo.

Pedro Pablo Perlaza pasó por Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En LigaPro la última experiencia de Pedro Pablo Perlaza fue en Mushuc Runa, donde salió con mucha polémica. Por otro lado, el ‘PPP’ también vivió momentos de alta tensión en Ecuador, cuando acabó siendo secuestrado a finales de 2024 en días muy preocupantes.

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El nuevo valor de mercado de Pedro Pablo Perlaza

Pedro Pablo Perlaza llegó a costar 1.2 millones de dólares en su mejor momento. Sin embargo, ahora el lateral ecuatoriano cuesta menos de 100 mil dólares, por lo irregular de su carrera en los últimos años.

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