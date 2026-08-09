Enojo en Europa por el posible club de Gustavo Puerta

Gustavo Puerta es otro de los jugadores colombianos que tiene a todos en la expectativa de dónde jugará tras el Mundial.

Gustavo Puerta sigue a la espera de definir su futuro y aunque falta aún cerca de tres semanas para que se acabe el mercado de Europa, desde España dan detalles. El DT de Racing habló y enojó a algunos hinchas que esperan un salto de club del volante de la selección colombiana.

“No me sorprende su profesionalidad. Lo que me sorprende es que hablemos permanentemente de la salida de dos de nuestros jugadores, cuando tienen contrato y son jugadores nuestros. Son muy importantes para nosotros. Yo no quiero que se vayan. Y ellos demuestran cada día que tampoco”, dijo José Alberto López.

“Pero sabemos cómo funciona este mundo y hay cláusulas de rescisión. Si viene un equipo y la paga, dejan de ser jugadores nuestros. Pero hasta que eso ocurra, me molesta mucho que se hable de estas cosas. Son del Racing y tal y como demuestran, quieren estar aquí”, dejando claro que existe la posibilidad de que se vayan pero solo con cláusula de salida.

En el caso de Gustavo Puerta, su cláusula de salida es de 20 millones de euros, cifra que tiene al Olympiacos de Grecia y al Nottingham Forest de Inglaterra prestos a pagarla.

Los números de Gustavo Puerta con la Selección Colombia

Además de formar parte de la Selección Colombia desde el 2025, Puerta fue parte de la categoría sub 20 que ganó el bronce en el Sudamericano y en los Juegos Panamericanos. Con el Bayer Leverkusen ganó el triplete doméstico bajo el mando de Xabi Alonso

Gustavo Puerta – Racing de Santander.

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En resumen