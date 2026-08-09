Enner Valencia recién llegó a Boca Juniors y ya decidió su próximo equipo

El ecuatoriano Enner Valencia tuvo su primer entrenamiento y firma de contrato con Boca Juniors pero ya revelaron cuál será su siguiente club.

Enner Valencia llegó a Argentina y firmó su nuevo contrato con Boca Juniors, vigente hasta diciembre del 2027, pero desde ya revelaron el siguiente club del delantero ecuatoriano. Recién tuvo su primer entrenamiento y ya decidió dónde jugar luego.

El periodista José Alberto Molestina dio a conocer que Enner Valencia sería jugador de Emelec para el 2028. El delantero sigue con su plan de regresar al equipo azul antes del retiro aunque habrá que ver si para entonces le extienden una oferta.

Para esa fecha, Enner Valencia tendrá 38 años de edad y podría firmar su último contrato antes de retirarse, aunque dependerá nuevamente de la decisión familiar de dónde residir.

Emelec ya ofertó por Enner Valencia para este segundo semestre, compitiendo con equipos de la MLS, Arabia Saudita y Talleres de Argentina, al final ganó la oferta del ‘Xeneize’.

Ante esta información, los hinchas de Emelec no mostraron su aprobación de que Enner vuelva a sus 38 años de edad en el ocaso de su carrera y no ahora que podría aportar al club.

El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia firmó en Boca Juniors un contrato hasta la temporada 2027. Puesto que, el club argentino lo firmó por 18 meses y el delantero ecuatoriano llegará al equipo argentino por todo este tiempo; aunque no es seguro que el acuerdo se cumpla.

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Enner Valencia tuvo su primer entrenamiento con Boca Juniors. Foto: CABJ

En resumen