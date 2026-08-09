Ponen a James Rodríguez en planes de dos nuevos clubes y uno es de Colombia

James Rodríguez aún no encuentra club pero el volante colombiano sigue recibiendo sondeos y ofertas de clubes de todo el mundo.

James Rodríguez es quizás el jugador más mediático de Colombia que aún no define su futuro tras el Mundial. El volante está sin equipo pero constantemente lo ponen en planes de varios clubes en todos los continentes.

Medios internacionales hacen eco de la información de que James Rodríguez estaría en planes del Besiktas de Turquía y del Atlético Nacional de Colombia. Su último partido oficial fue en mayo cuando aún era futbolista del Minnesota United.

En caso de que el club ‘Verdolaga’ logre convencer a James Rodríguez sería el segundo regreso esperado en este semestre tras el casi seguro regreso de Juan Fernando Quintero al DIM.

En el caso del gigante turco, su salario podría ser similar a los 5 millones de dólares que cobraba en Estados Unidos y que respondería a un mínimo que pide el jugador.

Durante semanas lo ponían como refuerzo del América de México pero el gigante de la Liga MX se fue por Jáminton Campaz, otro de los colombianos que fueron al Mundial 2026.

Todos los equipos interesados en el fichaje de James Rodríguez

Son hasta 4 equipos los que ahora mismo están relacionados con el futuro de James Rodríguez. El 10 colombiano se metió en los planes de equipos como:

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Estrella Roja de Belgrado

América

Lazio

Melbourne Victory

James Rodríguez fue titular en todo el Mundial con la Selección de Colombia.

En resumen

James Rodríguez vuelve a estar en el radar de dos nuevos clubes para continuar su carrera tras quedar como agente libre en este mercado de pases de 2026.

para continuar su carrera tras quedar como agente libre en este mercado de pases de 2026. Uno de los equipos interesados pertenece al fútbol colombiano , lo que reabre las expectativas sobre un eventual y esperado retorno a la Liga BetPlay.

, lo que reabre las expectativas sobre un eventual y esperado retorno a la Liga BetPlay. El mediocampista y capitán de la Selección Colombia evalúa las alternativas para garantizar continuidad y sostener su ritmo competitivo de cara a los compromisos internacionales.