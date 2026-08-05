Néstor Lorenzo lo borró del Mundial y le acaba de marcar un gol de premio Puskas al campeón de la Premier

¡Pura pintura y mensaje para Lorenzo! El colombiano ignorado para el Mundial que le marcó un golazo de Puskás al campeón de Premier League.

Un auténtico golazo que podría ser nominado al Premio Puskas. ¡Y no es por exagerar! Uno de los jugadores que Néstor Lorenzo borró de la prelista de la Selección Colombia para estar en la convocatoria del Mundial 2026 fue noticia por el gol que le marcó a nadie más y nadie menos que el campeón de la Premier League, Arsenal.

Lorenzo dio la prelista de Colombia para el Mundial 2026 y ahí apareció el protagonista de esta historia. Es uno de esos volantes modernos que van y vienen, recuperan balones, saben jugar y tienen media distancia. ¡De lo que nos perdimos en la Copa del Mundo de la FIFA!

La Selección Colombia quedó eliminada contra Suiza en los octavos de final del Mundial luego de caer 4-3 en penales. Aquel 0-0 se hubiera podido romper con un gol como el que marcó Nelson Deossa ante el Arsenal, pero como el hubiera no existe, queda solo disfrutar de la joya del volante colombiano contra el actual campeón de la Premier League.

Lorenzo lo borró del Mundial y acaba de marcar un gol Puskas

El gol de Nelson Deossa al Arsenal. (Foto: X / @SportyNetBrasil)

Transcurría el minuto 26 del primer tiempo cuando Deossa recibió el balón y con dos toques previos acomodó la pelota en la posicisón perfecta para sacar un remate de zurda y clavar el balón en el ángulo. ¿Gol? ¡No! Golazo contra el Arsenal digno de al menos ser nominado al premio Puskas como la mejor anotación de la temporada. ¡Video!

🤯💥 QUE PANCADA DO NELSON DEOSSA!



O colombiano soltou uma bomba, sem chances para o goleiro, e abriu 2 a 0 para o Real Betis! 🚀⚽



E aí… cadê os vascaínos que queriam a contratação dele quando o nome foi especulado? 👀



Depois de um golaço desses, será que ele cairia bem no… pic.twitter.com/oCfTkJs3yK — SportyNet (@SportyNetBrasil) August 5, 2026

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Nelson Deossa podría volver a la Selección Colombia en este partido

Luego de quedar por fuera de la lista de los 26 jugadores que la Selección Colombia llevó al Mundial 2026, Nelson Deossa empieza a pisar fuerte para ser parte del recambio necesario de la ‘Tricolor’. Lo podríamos ver en el partido amistoso contra México del sábado 26 de septiembre en el estadio Bank de Minnesota.

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