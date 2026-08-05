Giro drástico en el caso de Jorge Alfredo Vargas: Las presuntas víctimas contaron toda la verdad

El caso del periodista Jorge Alfredo Vargas que involucró a una periodista deportiva con un video que llegó a millones de reproducciones por supuesto acoso dio un giro drástico y todo puede cambiar. Tres de las cuatro presuntas víctimas contaron cuál es su verdera posición frente al tema.

Todo empezó el 13 de marzo cuando tres periodistas y una practicante de ‘Caracol’ presentaron una queja contra Vargas ante el Departamento de Gestión Humana del canal de televisión. ¿Una de ellas fue la periodista depotiva Marina Granziera? Al ver la magnitud de los hechos, el canal de TV inició una investigación el 20 de marzo y cuatro días después anunciaron la salida tanto de Vargas como del periodista deportivo Ricardo Orrego.

El caso de Jorge Alfredo Vargas llegó a la justicia y el 4 de agosto le imputaron cuatro cargos por presunto delito de acoso sexual contra cuatro mujeres en un entorno laboral entre 2024 y 2026. El expresentador de ‘Caracol’ se declaró inocente, y cuando parecía que la Fiscalía iba a presentar las pruebas respectivas, hubo un giro drástico que muy pocos esperaban.

Las presuntas víctimas de Jorge Alfredo Vargas contaron toda la verdad

Jorge Alfredo Vargas y Marina Granziera. (Foto: X / @JorgeAVargasA e Instagram / @alerta_col)

“En calidad de periodistas, y en contra de nuestra voluntad, nos encontramos vinculadas como presuntas víctimas dos, tres y cuatro, frente al Proceso Penal que se adelanta contra el señor Jorge Alfredo Vargas, y en donde en las últimas horas se le imputaron cargos por el delito de acoso sexual, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente: No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar. Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante la propia Fiscalía, que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas. Consideramos que, tras las denuncias internas, la compañía ya tomó las decisiones que, a nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición“, fue parte del comunicado de tres de las cuatro presuntas víctimas.

Las presuntas víctimas explicaron por qué no quieren hacer parte del proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas

Publicidad

No solo contaron toda la verdad de cómo llegaron al proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas, tres de los cuatro víctimas, la cuarta quiere continuar con el caso, afirmaron en un comunicado que “nuestra decisión ha sido conocida por las autoridades desde el inicio y responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestro proyecto de vida. No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron. Prueba de ello, es la terminación de mutuo acuerdo del contrato laboral del hoy imputado, con Caracol Televisión. No queremos ser objeto de estigmatización y creemos que el manejo que la Fiscalía le ha dado a este caso ya nos está exponiendo a escenarios de acoso judicial y mediático. Hoy, nuestra salud mental y emocional dependen de que podamos superar esta agresión y no repetir los hechos que ya son de conocimiento de las autoridade”.

Encuesta¿En qué canal trabajaba Jorge Alfredo Vargas? ¿En qué canal trabajaba Jorge Alfredo Vargas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave