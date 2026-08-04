Conoce la primera decisión del juez en el caso de Jorge Alfredo Vargas tras la imputación de la Fiscalía por acoso sexual.

La jornada informativa del 4 de agosto del 2026 en Colombia tuvo como una de las principales noticias la audiencia que se realizó para imputarle cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas. La juez 41 de control de garantías, de entrada, ya tomó una primera decisión sobre el caso.

Durante la audiencia, Patricia Hernández, fiscal quinta delegada frente a la Corte Suprema, le imputó al experiodista del canal ‘Caracol’ cuatro cargos por presunto delito de acoso sexual contra cuatro mujeres en un entorno laboral entre 2024 y 2026. ¿Una de ellas es Marina Granziera?

Justo después de que ‘Caracol’ y Jorge Alfredo Vargas decidieran terminar de mutuo acuerdo el contrato que tenían, se hizo viral la prueba del supuesto acoso de Vargas a Marina Granziera que llegó a millones de reproducciones. Sin conocerse si la periodista deportiva hace parte de las cuatro mujeres presuntas víctimas, ya se tomó una primera decisión judicial.

La primera decisión de un juez sobre el caso Jorge Alfredo Vargas

Marina Granziera y Jorge Alfredo Vargas. (Foto: Instagram / @alerta_col)

Luego de que Jorge Alfredo Vargas se presentara en la audiencia de imputación de cargos, la juez tomó una primera decisión al hacerle un firme llamado al periodista y a los demas involucrados en este caso: “Este despacho fue claro ya en señalar que la presente diligencia mantendrá un carácter reservado y llama a todos al cumplimiento de confidencialidad de los temas a tratar en esta diligencia. Así las cosas, por favor solicito que se deje de realizar la publicidad de la diligencia vía streaming“.

¿Culpable o inocente? Esto hizo Jorge Alfredo Vargas en la audiencia de imputación de cargos

“La señora juez, preservando los derechos de las víctimas, ordenó que la imputación se llevara a cabo de manera reservada. La audiencia concluyó con la formulación de imputación al señor Jorge Alfredo Vargas, que no aceptó cargos. El delito que se le imputó fue el de acoso sexual presuntamente cometido contra cuatro mujeres en el entorno laboral“, afirmó la fiscal Zeneida López en conferencia de prensa al término de la audiencia.

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En síntesis