Falcao sigue sin club y cuenta las tres sorpresivas ofertas que recibió

Radamel Falcao sigue sin encontrar club, pero ofertas no le han faltado mientras el delantero colombiano cuenta tres gigantes que lo buscaron.

Luego de dejar Millonarios, el futuro de Radamel Falcao sigue siendo una de las incógnitas para los hinchas colombianos, mientras tanto el ‘Tigre’ revela lo que pudo haber sido. El expeirmentado delantero reveló tres ofertas de gigantes de Europa que tuvo en su momento.

En charlas con el streamer Ezzequiel, Falcao contó que tuvo chances de irse al AC Milan, Arsenal y Juventus cuando seguía en Europa. El delantero colombiano destacó en Porto y Atlético de Madrid dónde además ganó varios títulos.

Así mismo reveló que estuvo con opciones de volver a River Plate, club dónde destacó antes de dar el salto a Europa. Falcao explicó también que su no retorno a Argentina se dio por una decisión personal.

“Yo estaba en Europa y quizás en un muy buen momento pero no se daba para volver. Cuando ya se dio la oportunidad, yo ya no estaba en las condiciones adecuadas para ir al fútbol argentino, yo había dejado una muy buena imagen y tenía miedo de perder eso”, dijo.

Hoy Falcao se encuentra entre firmar su último contrato como profesional o finalmente el retiro. Se hablaba de un intento de Millonarios para solucionar el tema fiscal y volver a contratarlo y también clubes de Panamá.

La otra oferta que tendría Falcao sobre la mesa

Radamel Falcao ahora mismo tiene sobre la mesa la chance de volver a Colombia, pero para trabajar en la Federación Colombiana. Una opción sería como asistente de Néstor Lorenzo, mientras que otras opciones aún se exploran. Para esto, tendría que retirarse.

Publicidad