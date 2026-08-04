No solo Daniel Muñoz: Chelsea está muy interesado en el fichaje de otro jugador colombiano

Uno de los titulares de la Selección Colombia se metió en planes de Chelsea para esta temporada.

Varios jugadores de la Selección Colombia lograron posicionarse en el mercado de fichajes y ahora atraen a grandes equipos. Su participación en la Copa del Mundo puso a varios clubes a seguir la posibilidad de contratarlos. Ahora Chelsea va nuevamente por un titular en el Mundial.

De acuerdo a la información de Diario AS Colombia, Jhon Lucumí también entró en planes de Chelsea para un movimiento de mercado. El jugador colombiano daría el salto más importante de su carrera en este año y todo parecía indicar que sería Juventus el destino, pero ahora no.

Chelsea tiene que hacer varias ventas en el mercado de fichajes y es por eso que el club inglés también quiere reforzar su defensa, Lucumí es una opción. El central colombiano de gran nivel en Bologna fue de lo mejor en la Copa del Mundo y ahora todo está en manos de los clubes.

El Bologna está dispuesto a venderlo, pero para eso deben poner más de 35 millones por su transferencia. Ese no es un dinero que complique a Chelsea que lleva ya gastando más de 300 millones en este mercado. Con Juventus la situación es un poco más complicada.

Jhon Lucumí fue una figura de Colombia en el Mundial. (Foto: GettyImages)

Chelsea también se interesó en el mercado de fichajes por fichar a Daniel Muñoz. El lateral colombiano fue del gran agrado del club tras una gigante temporada en la Premier League y de ser una de las estrellas máximas de la Selección Colombia en el Mundial.

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El valor de mercado de Jhon Lucumí

Ahora mismo, de acuerdo a Transfermarkt, Jhon Lucumí tiene un contrato hasta la temporada 2027 y un valor de mercado de 22 millones. El Bologna también está “obligado” a venderlo antes de que el colombiano entre en su último año de contrato y se vaya libre.

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